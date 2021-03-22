إبن مسؤول أمني يعتدي على حكمة كرة قدم و يتوعدها: “غنربيك ودبا تعرفي شكون أنا”

هبة بريس ـ طارق عبلا

تعرض طاقم تحكيمي نسوي ينتمي لعصبة عبدة دكالة لكرة القدم لاعتداء بمدينة سطات من طرف ابن مسؤول أمني بذات المدينة و كذلك من طرف أحد أعضاء الطاقم التقني لفريق المنتدى السطاتي النسوي لكرة القدم.

و حسب مصدر مطلع، لم ينتبه عناصر الأمن للخرق الذي يتعلق بالبروتوكول الصحي الذي وضعته جامعة كرة القدم بتنسيق مع وزارة الصحة و الداخلية، حيث سمحوا لبعض الأشخاص بدون صفة رسمية بالولوج لأرضية الملعب البلدي الملحق بسطات أثناء مباراة فريق المنتدى السطاتي مع جمعية الفداء برسم منافسات البطولة الوطنية النسوية القسم الثاني والتي أقيمت ظهر أمس الأحد.

و أضاف المصدر ذاته أن الحكمة الرئيسية للقاء طلبت من مندوب المقابلة الحرص بتنسيق مع عناصر الأمن على إفراغ مدرجات الملعب من الغرباء الذين تواجدوا به رغم عدم تسجيلهم بالورقة الرسمية للقاء كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها خلال فترة الجائحة.

و بالرغم من ذلك، يضيف مصدرنا، تساهلت عناصر الأمن مع بعض الحاضرين و الذين كان من بينهم إبن مسؤول أمني بمدينة سطات، هذا الأخير رفض الطريقة التي حاولت من خلالها حكمة اللقاء تطبيق القانون ليشرع في توجيه عبارات السب و القدف للطاقم التحكيمي النسوي أمام مرأى عناصر الأمن التي كانت حاضرة بالملعب و لم تحرك ساكنا.

و مباشرة فور صافرة النهاية، تهجم المعني بالأمر على الطاقم التحكيمي المكون من ثلاث حكمات و حاول اقتحام مستودع الملابس الخاص بهن بالقوة مما دفع بإحداهن لمطالبة عناصر الأمن المتواجدة بالملعب بالتدخل و حمايتهن من الاعتداء الذي طالهن، قبل أن يتوعدهن إبن المسؤول الأمني بعبارة “نتوما خاصكم ترباو، دبا تعرفوني شكون أنا”.

و في ظل الاعتداء الذي تعرضن له في حضرة عناصر الأمن، بادرت الحكمات لتقديم شكاية في الموضوع للوكيل العام للملك بسطات و تحرير محضر في النازلة، خاصة أن شخصا ثانيا كان يرافق إبن المسؤول الأمني السابق و هو عضو بالطاقم التقني للفريق المحلي بادر بدوره بالاعتداء لفظيا على الحكمات من خلال كيل السب و الشتم بالكلام النابي في حقهن و تهديدهن بعبارات من قبيل “والله لا خرجتو من هنا”.

و في هذا الصدد، شدد مصدرنا على أن بعض المحسوبين على سلك الأمن بمدينة سطات حاولوا الضغط على الحكمات لثنيهن عن تقديم الشكاية خاصة لكون المشتكى به إبن لأحد مسؤولي المدينة، و هو ما رفضته الحكمات اللواتي أصرين على عدم الخضوع لكل الضغوطات و رد الاعتبار لهن بعد كل الإهانة التي تعرضن لها و بحضور بعض من عناصر الأمن الذين تغاضوا عن خرق البروتوكول الصحي بتساهلهم مع غرباء دون صفة قانونية تسمح لهم بولوج الملاعب في عز كورونا، كما أنهن رفضن أي محاولة لتحوير مضمون المحضر الذي تم تحريره و توقيعه من طرفهن في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لإنفاذ القانون.

و الغريب في كل هذا الأمر، أنه تزامن و الدورية التي أصدرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و التي حثت من خلالها على الالتزام و الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي المتعارف عليه و منع دخول الغرباء غير المرخص لهم من طرف الأجهزة الجامعية للملعب، فضلا على منع ولوج الطاقمين الإداري و التقني للمستطيل الأخضر و هو ما لم يتم تطبيقه خلال هذا النزال الذي شهد أحداثا لا رياضية تقوض كل المجهودات التي تبذل للرقي بالمنظومة الكروية في المغرب.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخلت على الخط في هاته النازلة حفظا لكرامة و كبرياء الحكمات، حيث يتوقع أن يأخذ هذا الملف أبعادا أخرى بعد أن تتوصل أجهزة الجامعة بتقرير الحكام المفصل لكل الأحداث التي وقعت أثناء و بعد المقابلة خاصة أن فوزي لقجع رئيس الجامعة و منذ توليه زمام تدبير أمور كرة القدم حريص على صون حقوق كل المتداخلين في اللعبة و بالأخص العنصر النسوي و على رأسهن الحكمات، و سبق أن أكد في إحدى تدخلاته أنه لن يقبل أن يتعرض أحد الحكام باختلاف فئاتهم و درجاتهم لأي سوء معاملة أو تقدير تحت أي ظرف كان، كما أنه حرص غير ما مرة على التدخل شخصيا للدفاع عن حقوق الحكام الذين يتعرضون للاعتداء أو لأي تصرف لا يمت للأخلاق الرياضية بصلة.

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