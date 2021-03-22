بعد “الديربي”.. هذا ما قرره نادي الرجاء البيضاوي بخصوص إقالة جمال السلامي

هبة بريس

أصدر فريق الرجاء الرياضي بلاغا حول مستقبل الإطار الوطني جمال السلامي بعد الهزيمة التي مني بها أمام الوداد الرياضي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وفي ما يلي بلاغ الرجاء:

عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي برئاسة السيد رشيد الأندلسي اجتماعا طارئا يومه الإثنين 22 مارس على الساعة الحادية عشر و النصف صباحا من أجل تداول الوضعية الرياضية و التقنية للنادي.

وبعد نقاش مستفيض وصريح بين جميع أعضاء المكتب المديري، تقرر تكليف لجنة مصغرة منبثقة عن المكتب و ذلك برئاسة السيد الرئيس من أجل مجالسة السيد جمال السلامي مدرب الفريق الأول ومناقشة الآفاق المستقبلية التقنية للفريق الأول.

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