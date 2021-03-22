استجابة لنداءات أساتذتهم .. تلاميذ يخرجون للاحتجاج بالشوارع
هبة بريس – الرباط
خرج العشرات من التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بمدن المملكة، للاحتجاج في مسيرات احتجاجية اليوم الاثنين.
وجاء خروج التلاميذ الذين يتابعون دارستهم بمختلف المستويات الدراسية، استجابة لنداءات أساتذهم المضربين عن العمل وتضامنا معهم بسبب التعنيف الذي تعرضوا له خلال احتجاجاتهم ضد “التعاقد” بمدينة الرباط.
وحسب صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رفع التلاميذ شعارات تضامنية مع “أساتذة التعاقد” ومنددة بتعرض مدرسيهم للتعنيف ، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل للاستجابة لمطالب هذه الفئة وإنصافها.
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2 تعليقات
هذه الخرجات النضالية التلامذية تنم عن وعي الطفل المغربي بأهمية صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية، نسعى فقط أن تكون هذه المرحلة بمثابة درس يتعلم من خلاله مسؤولونا أن للمواطن كرامة لا يجب أن تدس بأقدام من هب ودب وخاصة كرامة المدرس الذي علمنا معنى الحياة.. فالمعلم (ة) هو أب أو أم ثانية يعلمنا كيف نعيش وكيف نثبت ذواتنا في مجتمع يصعب الإندماج فيه ببساطة،
شكرا هبة بريس على التقاسم..
هم يخدمون لصالح أجندة اعدا المغرب