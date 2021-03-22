منذ سنتين .. ساكنة دوار بشيشاوة تعيش في “الظلام الدامس”

هبة بريس

تعيش ساكنة دوار لكيود اهديل شيشاوة -عمالة شيشاوة منذ أكثر من سنتين في ظلام دامس بسبب حادث انقطاع التيار الكهربائي العمومي.

وذكرت الساكنة في اتصالات مع هبة بريس، أنها تعاني منذ سنتين من هذا المشكل و تنتظر قيام المسؤولين من المكتب الوطتي للكهرباء بالمبادرة باصلاح العطب و اعادة ربط التيار الكهربائي.

و حسب الساكنة، فقد خلفت هذه الوضعية المزرية استياء كبيرا في أوساط أبناء المنطقة الذين أصبحوا يعيشون في عزلة شبه تامة عن العالم الخارجي ليلا، كما فاقمت خطر تعرضهم للاعتداء من طرف الكلاب الضالة والزواحف السامة التي تغزو المنطقة صيفا، ناهيك عن حوادث السرقة ونشاطات مروجي المخدرات والممنوعات

وناشدت الساكنة، السلطات المحلية المسؤولة للتدخل لدى المكتب الوطني للكهرباء بشيشاوة الذي هو على علم بهذا الانقطاع منذ أن وقع قبل سنتين ليبادر باعادة الربط الكهربائي العمومي والذي تنتظره الساكنة بفارغ الصبر.

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