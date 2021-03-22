تكريما للأم في يومها … دنيا بطمة تطرح جديدها الفني “الحنانة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جديدها الغنائي بعنوان “الحنانة”، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، احتفالا بالأم و تكريما لها في يومها.

و تعاملت بطمة في أغنيتها ” الحنانة”، مع كاتب الكلمات والمؤلف محمد أمير و في اللحن مع مهدي غولام، و التوزيع مع بدر مخلوفي، في حين تكلف بالإنتاج والإخراج زوجها و مدير أعمالها محمد الترك.

و فور إصدار الأغنية، علقت دنيا بطمة على حسابها بموقع انستغرام :”تحية كبيرة وبوسة فيها كل لحب لكل أمهات العالم ولله يصبر كل واحد أمه متوفية، شكرا لكل فريق العمل واحد واحد عمل جبار وأغنية غنيتها بإحساس وتاثرت كثيرا”.

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