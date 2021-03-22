تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات بإقليم سيدي قاسم

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر، اليوم الاثنين بإقليم سيدي قاسم.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، وقعت على الساعة الواحدة زوالا و11 دقيقة و14 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 34.559 درجة شمالا وخط الطول 5.613 درجة غربا.

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