صورة تعبيرية

تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات بإقليم سيدي قاسم

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر، اليوم الاثنين بإقليم سيدي قاسم.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، وقعت على الساعة الواحدة زوالا و11 دقيقة و14 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 34.559 درجة شمالا وخط الطول 5.613 درجة غربا.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هذه حقيقة انتحار أستاذ متعاقد بشارع بمدينة الرباط

هذه حقيقة انتحار أستاذ متعاقد بشارع بمدينة الرباط

منذ 10 ساعات
Photo of حاول الفرار قفزا من الطابق الثاني لولاية الأمن.. وفاة موقوف بتطوان

حاول الفرار قفزا من الطابق الثاني لولاية الأمن.. وفاة…

منذ 11 ساعة
Photo of إنزلاق شاحنة عسكرية بمنعرجات “تيزي نتلغمت” يقطع الطريق الوطنية رقم 13

إنزلاق شاحنة عسكرية بمنعرجات “تيزي نتلغمت” يقطع الطريق الوطنية…

منذ يوم واحد
Photo of طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

منذ يوم واحد
Photo of مصرع 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثة سير خطيرة بافران

مصرع 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثة سير خطيرة…

منذ يومين
Photo of ثلاثيني ينهي حياته شنقا داخل منزل يكتريه بفاس

ثلاثيني ينهي حياته شنقا داخل منزل يكتريه بفاس

منذ يومين
Photo of مارتيل.. توقيف 4 أشخاص متلبسين بترويج أقراص طبية مخدرة

مارتيل.. توقيف 4 أشخاص متلبسين بترويج أقراص طبية مخدرة

منذ يومين
Photo of انهيار كلي لمنزل بمراكش بسبب أشغال بناء

انهيار كلي لمنزل بمراكش بسبب أشغال بناء

منذ 3 أيام
Photo of “الحوادث” تطارد أوراش العلالي بالمحمدية.. وفاة عامل واصابة اخر

“الحوادث” تطارد أوراش العلالي بالمحمدية.. وفاة عامل واصابة اخر

منذ 3 أيام
Photo of توقيف ”مهاجر إفريقي جنوب الصحراء“ عاري الجسد بالدار البيضاء

توقيف ”مهاجر إفريقي جنوب الصحراء“ عاري الجسد بالدار البيضاء

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق