هولندا.. انفصاليون ينزعون العلم المغربي من أعلى مقر القنصلية بمدينة دن بوش

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أقدم انفصاليون محسوبون على عصابة “قطاع الطرق” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على تدنيس العلم المغربي المتواجد أعلى القنصلية المغربية بمدينة دن بوش الهولندية.

وحسب تصريح لمسؤول دبلوماسي بالقنصلية المغربية بمدينة دن بوش بهولندا، فقد تعمد الانفصاليون خرق حالة الحظر الذي أقرته الحكومة الهولندية و الحلول بمقر القنصلية في ساعات مبكرة من صباح يومه الاثنين، مرفوقين بمعدات “سلم.. “، حيث قاموا بانتزاع العلم الوطني من أعلى البناية وحاولوا تعويضه ب”خرقة” أخرى تحمل عبارات انفصالية.

وأضاف ذات المتحدث، أن القنصلية المغربية تواصلت قبل الواقعة مع السلطات الأمنية الهولندية وأخبرتها بالتهديدات التي تتوصل بها يوميا عبر الهاتف والفيسبوك، والتي أكدت لها بدورها عن اتخاذها للاجراءات اللازمة.

وتابع المتحدث ذاته، أن السفارة المغربية بهولندا وجهت مذكرة شفوية عاجلة لوزارة الخارجية الهولندية قصد وضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة لهذه العناصر الانفصالية التي تخدم أجندات معادية للوحدة الترابية.

وشدد المسؤول الدبلوماسي، على أن سلوكات هؤلاء الأشخاص تأتي للتشويش على الإنجازات والانتصارات التي حققتها المللكة خلال الفترة الأخيرة بقيادة الملك محمد السادس، لافتا الى أن المصالح الدبلوماسية بمدينة دن بوش ردت بدورها على هذه التجاوزات برفع العلم الوطني مرفوقا بغناء النشيد الوطني .

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