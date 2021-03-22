سعد الدين العثماني

مشروعي قانون ومشروعي مرسومين على طاولة المجلس الحكومي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، يليه مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي لمستخدمي الملاحة الجوية، والثاني بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

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