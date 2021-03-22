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هذه حقيقة انتحار أستاذ متعاقد بشارع بمدينة الرباط

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مساء أمس الأحد 21 مارس الجاري، مع مقطع فيديو يتداوله مستخدمو تطبيقات التراسل الفوري، يظهر تدخل عناصر الشرطة بخصوص حالة انتحار شنقا بالشارع العام، وهو المقطع الذي تم إرفاقه بتعليقات تدعي أن الهالك أستاذ متعاقد وضع حدا لحياته بمدينة الرباط.

وفي هذا الصدد، فقد فتحت المصالح الأمنية بشأن الفيديو المذكور بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بواقعة سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن طنجة.

وقد أظهرت الأبحاث أيضا أن هذا التسجيل يتعلق في حقيقته بتدخل عناصر الشرطة والوقاية المدنية بشأن حالة انتحار تم تسجليها خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة بأحد شوارع مدينة طنجة، وذهب ضحيتها شخص كان يعمل قيد حياته حارسا للسيارات، وليس إطارا تعليميا كما تم الترويج له بشكل مغلوط ومشوب بالتحريف على شبكات التواصل الاجتماعي.

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تعليق واحد

  1. دوو النفوس الماكرة يتربصون بامننا ويحاولون
    الاصطياد في الماء العكر هم أعداء الوطن قبح الله سعيهم

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