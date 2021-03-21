بعد إنقطاعها لساعات بسبب إنزلاق شاحنة بتيزي نتلغمت .. الحركة تعود الى الطريق الوطنية رقم 13

هبة بريس – ميدلت

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت والريش، قد تم فتحها في حدود الساعة العاشرة و35 دقيقة من مساء اليوم الأحد في وجه حركة المرور بعد ان توقفت بها الحركة لأزيد من 07 ساعات بسبب حادث إنزلاق مقدمة شاحنة عسكرية كبيرة زوال اليوم الأحد 21 مارس الجاري على مستوى منعرجات “تيزي نتلغمت”بسبب التساقطات الثلجية التي عرفتها المنطقة .

وكان الحادث حسب ما افاد به عدد من العالقين ل”هبة بريس” قد تسبب في توقف سلسلة من السيارات والشاحنات والحافلات في طابور طويل في كلتا الجهتين .

وبعد جهود السلطات الأمنية المختصة التي استمرت لساعات تمت إعادة الشاحنة الى مسارها ليتم فسح المجال أمام المئات من المسافرين لاستكمال رحلتهم .

ولتمكين المسافرين العالقين في الطريق بين ميدلت والريش من اقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية وحاجيات إلى غاية فتح الطريق، أفاد مصدر مطلع للجريدة أن عامل إقليم ميدلت أصدر تعليماته بتعليق العمل بقرار الإغلاق في الثامنة مساء.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الإقليمية بميدلت سمحت لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفنادق المتواجدة بمركز المدينة، بالاستمرار في العمل هذه الليلة بشكل استثنائي، من أجل استقبال مئات المسافرين العالقين بسبب انزلاق مقدمة هذه الشاحنة بمنعرجات “تيزي نتلغمت”.

وتعرف المنعرجات الخطيرة “تيزي نتلغمت” بين مدينتي الريش وميدلت بين الفينة والأخرى حوادث سير خطيرة، تؤدي في غالبها إلى قطع الطريق لساعات أمام حركة المرور وذلك بسبب ضيق الطريق ووعورتها .

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