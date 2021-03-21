القوات المساعدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقابر مرتيل
هبة بريس- تطوان
تحول فرد من القوات المساعدة التابع للسلطة المحلية بمرتيل إلى واعظ بالمقبرة الاسلامية بذات المدينة ينهى عن الفحشاء والمنكر ويذكر الزائرين بضرورة احترام اللباس المحتشم وطريقة وضع غطاء الرأس بالنسبة للنساء.
في جنازة الراحل “محمد اسماعيل” وجدت مراسلة موقع هبة بريس الصحفية نجلاء مزيان نفسها وسط عاصفة من الإنتقادات من عنصر للقوات المساعدة و شخص معه يدعي أنه رئيسه بعدما احتجت على عنصر القوات المساعدة الذي أمرها بشكل غير مستساغ بعدم إظهار خصلات من شعرها وذلك أثناء قيامها بتغطية مراسيم جنازة المخرج الراحل” محمد اسماعيل”.
وحسب شهادات متطابقة فقد طلب عنصر القوات المساعدة من الصحفية وأمرها بشكل غريب ومستفز بوضع غطاء على كامل شعرها قائلا : ( غطي شعرك راه كيبان جزء منو واحترم المقبرة!!) وبعد تنبيه الصحفية له بأن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصه ويمكن تفسيره كتحرش أو غلو في الدين، انفجر في وجهها قبل أن يلتحق “رئيسه” الذي لم يكن يرتدي البدلة الرسمية بدوره متوعدا الصحفية التي وجدت نفسها محاطة بعناصر القوات المساعدة، قبل أن يتدخل بعض زملائها الذين هدؤوها وأخرجوها من المكان.
واعتبر عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية “محمد سعيدالسوسي” سلوك عنصر القوات المساعدة تصرفا أرعنا وغير مسؤول يستوجب المحاسبة والتحقيق في انتماء المخزني ورئيسه وكيف تسرب مثل هذا التفكير المتطرف إلى سلوكهما حيث تحولا من قوات تساعد في حفظ النظام والأمن إلى متطرفين يأمران الناس بشكل اللباس الشرعي ويذكراهم بحرمة المقابر!
وأضاف السوسي أن النقابة ستسلك ما يلزم من اتصالات وستقرر التصرف المتناسب مع الفعل الذي نعتقد أنه فردي ومعزول ولا يمثل جهاز القوات المساعدة.
19 تعليقات
زعما العجب اي واحد قال نصيحة غدرجعواه متطرف وغلو فالدين زعما حنا بلد اسلامي يا حسرة … سيد عندو الحق
هل قال شيئا غير معقول عجيب وغريب لقد أصبح هذا الشخص الذي يدافع عن معتقداتنا إنسانا متطرفا ويستحق الحساب و العقاب غريب والله متحشموا
الله يرحم ليه الولدين
اودي شوف المقبرة عندها الحرمة ديلها من جهة والمخزني ماشي شغلوا يبزز على اي واحد شنو يلبس من جهة اخرى المسألة معقدة ولي كيحترم راسو ايحترم حرمات المقابر بلا ما يحتاج شي حد يفكروا بنادم يدير شوية د لفرانات وبالنسبةلهاد النقابة ما يديرراسو فالخواض غير الفكرون
أين حرمة المقابر
سبحان الله أمرها باحترام حرمة المقابر هذا يسمى تفكير متطرف
اي تعليق متطرف لازم نحترم نفسها عادي الرجل ما قال عيب
لا يهم من يقدم النصح بل من ينضبط للقوانين والشرائع
و هل في نظرك كل من امر بالحشمة و ارتداء لباس محتشم يعد متطرفا، و حكمك هذا ايضا يدخل في التطرف
عندو الحق واش الجامع تان دخلو ليه بصباط واش قال ليها عجبتني….راها مقبرة
جزاه الله خير
نعم وارفع القبعة لرجل الامن او القوات المساعدة او اي شخص اخر تصرف بمثل هذا التصرف لان للمقابر والاموات حرمتهم يجب على الكل ان يحترمها مثلا لما تمر الجنازة يجب على رجل الامن ان يقدم التحية ويقف احتراما وتقديرا للميت وكذلك نحن سكان مرتين او تطوان لما نصادف جنازة ننزل من السيارة ونقف اجلالا وتكريما للميت ونساءنا ام تدهب للمقابر يوم الجنازة لاكن يدهبون في الغذ او بعد غذ وبعد ذلك تكون الزيارة متى شاءت المراة والاغلبية يزورون يوم الخميس لاكن بجلباب وغطاء للراس يعني بلباس محتشم وهدا هو الاساس احتراما لحرمة الميت والمقابر
يجب ان تعرغوا أن العادة في مدن الشمال أن المراة لاتدخل المقبرة يوم الجنازة
بنادم مكيحترمش حرمة المقابر، ومباغي حتى واحد يهدر معه، وباغي يتحترم من الفوق
احترم تحترم
بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة للمجتمع.
: فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة في الدين الإسلامي، بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي من النصيحة التي هي الدين،
التحرش؟ ؟ ؟ وما العيب في احترام حرمة المقابر أن هي غطت رأسها؟ ؟ أليس هدا هو الواجب؟ ؟ تريدون استباحة كل شيء بأسم الحرية يا جهلة!! عليها أن تتحلى بالوعي الكافي والسلوك المدني والأخلاق أن هي أرادت أن تمارس حريتها بشكل سليم داخل مجتمع مسلم .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح تطرفا في بلدنا اللهم،ان هذا لمنكر ولذكر الله اكبر والمثل يقول كل شاة تعلق من كراعتها
حليلي كل الجلبان وابغ إبان فين بغاو إوصلها هذ لعيلات، مزال الصين مستمر في تطوير منتوجه من الدمى الجميلات
يبدو تحاملكم الكبير على المخزني
اكاد اجزم ان الامر لم يكن بهذه الصورة
وداهية الدواهي قولكم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تطرف وغلو قبح الله سعي قلمكم القميء