الداخلة: إعتقال شخصين بعد مداهمة ورشة لصناعة قوارب الموت وسط الصحراء

هبة بريس: أشعبان لحبيب

تمكنت مصالح الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بمدينة الداخلة، عصر اليوم السبت21 مارس،2021 من تحديد مكان مخصص لصناعة القوارب غير القانونية، المعدة للتهريب والهجرة السرية نواحي “جبال اكركر”، الواقعة جنوب مدينة الداخلة ب 105 كيلومتر.

مصالح الدرك الملكي، تمكنت من تفكيك الورشة المخصصة لصناعة القوارب المعدة للتهريب، والهجرة السرية وذلك بصحراء “أم ورك”، ضواحي جبال اكركر، جنوب الداخلة بعد أن تم تطويق مكان الورشة وسط الصحراء.

وحسب المعطيات التي توفرت عليها الجريدة، والتي أكدت على أن المصالح المختصة، قامت بإتلاف أربعة قوارب في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات التي تستعمل لصناعة القوارب الغير قانونية، كما تم إقتياد شخصين، إلى المركز الترابي للدرك الملكي بمركز امليلي، يرجح ارتباطهم بهذا الفعل الجرمي.

هذا، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي المتورطين في صناعة قوارب غير قانونية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1