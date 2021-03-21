تازة ..مروحية الدرك الملكي تُنقذ سيدة حامل لتوأم وسط الثلوج

ع محياوي ـ هبة بريس

نجحت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تازة، اليوم الأحد 21 مارس 2021 معززة بمروحية الدرك الملكي و بتنسيق محكم مع السلطات المحلية و الاقليمية في إنقاذ سيدة حامل و التي باغتها المخاض وهي محاصرة بثلوج في اعالي جبال منطقة تيزي وسلي بدوار سيدي عيسى.

وتمكن الفريق الطبي و التمريضي التابع لمندوبية الصحة بإقليم تازة من توليد السيدة لتوأم على الساعة الثانية بعد الزوال في ظروف جيدة وإمدادها بكل الاسعافات اللازمة ونقلها مرفوقة بتوأمها الى المستشفى الاقليمي ابن باجة.

وأكدت المصادر ان السيدة البالغة من العمر 24 سنة توجد في وضع صحي جيد تحت رعاية الاطقم الصحية بالمستشفى الاقليمي ابن باجة بتازة.

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