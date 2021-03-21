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بريطانيا: عزّزنا سلاحنا النووي ردا على روسيا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- وكالات

أكد وزير الدفاع البريطاني، بين ووليس، أن المملكة المتحدة قررت زيادة ترسانتها للأسلحة النووية ردا على تعزيز روسيا نظامها للدفاع الصاروخي.

وقال ووليس، في حديث لشبكة “BBC”، اليوم الأحد: “واجبي في الخدمة يكمن في ضمان وجود وسائل فعالة للردع النووي بمراعاة ومتابعة ما تقوم به روسيا وباقي الدول”.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: “شهدنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا للاستثمارات المخصصة لقطاع الدفاع الصاروخي في روسيا. تم هناك التخطيط لوضع وسائل جديدة للدفاع الصاروخي ونشرها. إذا كنا نريد أن نمتلك وسائل ردع فعالة فمن الضروري أن تحظى بقدرة على تنفيذ مهماتها”.

وأشار ووليس مع ذلك إلى أن الترسانات النووية البريطانية ستبقى صغيرة نسبيا مقارنة مع الفرنسية، فيما امتنع عن الرد على سؤال حول تكلفة هذا الإجراء، لكنه أوضح أن القيمة العامة لتدابير تحديث برنامج الردع النووي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والغواصات، ستبلغ حوالي مليون جنيه إسترليني.

وأصدرت الحكومة البريطانية يوم 16 مارس تقرير المراجعة الكاملة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية يقول إن المملكة المتحدة تنوي أن تزيد بنسبة 40% قدراتها في مجال السلاح النووي، ما يعني عمليا ارتفاع عدد الرؤوس النووي إلى 260 قطعة.

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