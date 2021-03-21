سطات…تفريخ البناء العشوائي في أبهى حلته” صور”

محمد منفلوطي_هبة بريس

في الوقت الذي أصبح فيه المرء يسمع بتعدد برامج التنمية بمختلف مسمياتها التي تعنى بتنمية العالم القروي ببلادنا الحبيبة، فإن واقع الحال هنا بسطات لازال يعاني من بعض الويلات التي انعكست سلبا على ساكنة بعض أحيائها وتجمعاتها السكانية وخاصة منها الهامشية.

دوار لخشاشنة التابع لجماعة سيدي العايدي المطل على الغابة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات، كيلومترات قليلة تفصل المرء عن وسط المدينة، هنا يقبع هذا الدوار الذي يضم بين ثناياه وحدة مدرسية، قبل أن يتحول إلى نموذج لتفريخ البناء العشوائي في أبهى حلته، مما يطرح علامات استفهام عدة حول دور السلطات الاقليمية والمحلية في مراقبة وزجر المخالفين؟ وكيف لهذا الدوار أن يتحول بقدرة قادر إلى مايشبه بؤرة لتفريخ البراريك المحاطة بالنفايات ومرابط الدواب، على الرغم من المجهودات التي تبذلها للقضاء على أحياء الصفيح الذي جرى إطلاقه سنة 2004 .



واستغرب العديد من المهتمين بالشأن المحلي صمت الجهات المعنية مناشدين إياها بضرورة فك العزلة عن ساكنة هذا التجمع العشوائي والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة ضوابط قانون التعمير، لاسيما أن البعض استغلوا الظرفية الوبائية التي تمر بها بلادنا، لينطلقوا في عملية تفريخ البناء العشوائي، وهي رسالة للسلطات الاقليمية والمحلية وأعوان المراقبة للتحرك لوقف هذا الزحف الخطير الذي قد يعيد سيناريو مايعرف بدوار الحفاية الذي عرف بدوره مشاكل جمة تمثلت في تقطيع البقع وبيعها لأصحابها في وقت سابق.



وقد طالب غيورون عن المنطقة بالقضاء على دور الصفيح بمختلف الاحياء والتجمعات بأي نقطة بإقليم سطات، مناشدين السلطات الاقليمية بضرورة فتح تحقيق في ما وصفوها بالمشاكل التي يعيشها دوار الخشاشنة، والعمل على فك العزلة عن الوحدة المدرسية التي توجد بقلب هذا التجمع السكاني وحماية محيطها الذي تحول الى مطرح للنفايات.

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