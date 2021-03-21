اسبانيا.. تفكيك “مافيا” تُرغم مغربيات على امتهان الدعارة

هبة بريس- وكالات

تمكنت الشرطة الإسبانية، في عملية همت وكرا للدعارة بمنطقة ألميرية ، من وضع حد لمافيا ترغم فتيات على امتهان الدعارة، بينهن مغربيات وأخريات من دول إفريقية.

وقالت الشرطة الاسبانية، أنها تمكنت من تحرير 15 فتاة مغربية كن يتعرضن للاستغلال الجنسي، ضمنها التهديد والاعتداءات الجسدية.

من طرف عصابة تنشط في مجال الدعارة، كما مكنت العملية من اعتقال 14 عنصرا من أفراد العصابة.

وبحسب المصدر نفسه، إن هذه العملية الأمنية، تعد استمرارا لتحقيقات تمت منذ يونيو 2020، واستهدفت دورا للدعارة يمتلكها شخص في عدد من الأحياء التابعة لمنطقة ألميرية، في جنوبي شرق إسبانيا.

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