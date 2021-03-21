انتخاب المغربي محمد علي غربال نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ

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هبة بريس- و م ع

انتخب المغربي ،محمد علي غربال، نائبا أول لرئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، ورئيسا للجنته المالية، وذلك خلال الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة أمس السبت واليوم الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي تطبيقا للإجراءات الاحترازية الصحية.

وذكر بيان للاتحاد الدولي للإنقاذ ،نشر على موقعه الرسمي، أن أشغال هذه الجمعية العمومية كان من المقرر أن تنعقد يومي 22 و23 شتنبر الماضي بمدينة أوستي بإيطاليا، وتم تأجيلها بسبب جائجة فيروس كورونا. وتم التصويت بالإجماع على محمد علي غربال ،رئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ،، حيث حظي بثقة كافة اتحادات البلدان المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للانقاذ.

كما انتخب ،خلال أشغال هذه الجمعية، المغرب رئيسا للجنة المالية، وهو المنصب الذي عرف تنافسا قويا بين عدة بلدان أعضاء في الهيأة الدولية، ونال المغرب أغلبية الأصوات.

ويذكر أن محمد علي غربال كان انتخب ،في فبراير الماضي، رئيسا للاتحاد الإفريقي للإنقاذ للفترة ما بين 2021 و2024، وذلك خلال الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة عبر تقنية التواصل المرئي.

وانتخب غربال رئيسا جديدا للهيأة القارية، خلفا للمصري محمد أحمد صالح، بعد حصوله على 40 صوتا من أصل 44.

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