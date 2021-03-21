الشرطة الإيطالية

إيطاليا تسجل 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 20159 إصابة و300 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيدء19”.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20159 ليصل العدد العام إلى مستوى 3376376 حالة، بينها 571672 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 مارس 23059 حالة، وفي 18 مارس 24935، وفي 19 مارس 25735، وفي 20 مارس 23832.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 300 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 104942 شخصا

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