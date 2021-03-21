الصورة من منعرجات تيزي تنغلمت

إنزلاق شاحنة عسكرية بمنعرجات “تيزي نتلغمت” يقطع الطريق الوطنية رقم 13

منذ 9 ساعات
2

هبة بريس – ميدلت

أدى انزلاق مقدمة شاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية بعد زوال اليوم الأحد 21 مارس الجاري على مستوى منعرجات “تيزي نتلغمت” في الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت والريش، الى توقف حركة المرور بالممر إلى حدود كتابة هذا الخبر.

وأفادت مصادر من عين المكان في اتصالات هاتفية مع “هبة بريس” أن حادث انزلاق مقدمة الشاحنة تسبب في توقف سلسلة من السيارات والشاحنات والحافلات في طابور طويل في كلتا الجهتين .

واضافت ان السلطات الأمنية المختصة حلت بعين المكان والجهود متواصلة لإعادة الشاحنة الى مسارها لفسح الطريق أمام حركة المرور.

وتعرف المنعرجات الخطيرة “تيزي نتلغمت” بين مدينتي الريش وميدلت بين الفينة والأخرى حوادث سير خطيرة، تؤدي في غالبها إلى قطع الطريق لساعات أمام حركة المرور وذلك بسبب ضيق الطريق ووعورتها .

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
16

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

منذ 9 ساعات
Photo of مصرع 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثة سير خطيرة بافران

مصرع 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثة سير خطيرة…

منذ يوم واحد
Photo of ثلاثيني ينهي حياته شنقا داخل منزل يكتريه بفاس

ثلاثيني ينهي حياته شنقا داخل منزل يكتريه بفاس

منذ يومين
Photo of مارتيل.. توقيف 4 أشخاص متلبسين بترويج أقراص طبية مخدرة

مارتيل.. توقيف 4 أشخاص متلبسين بترويج أقراص طبية مخدرة

منذ يومين
Photo of انهيار كلي لمنزل بمراكش بسبب أشغال بناء

انهيار كلي لمنزل بمراكش بسبب أشغال بناء

منذ يومين
Photo of “الحوادث” تطارد أوراش العلالي بالمحمدية.. وفاة عامل واصابة اخر

“الحوادث” تطارد أوراش العلالي بالمحمدية.. وفاة عامل واصابة اخر

منذ يومين
Photo of توقيف ”مهاجر إفريقي جنوب الصحراء“ عاري الجسد بالدار البيضاء

توقيف ”مهاجر إفريقي جنوب الصحراء“ عاري الجسد بالدار البيضاء

منذ يومين
Photo of البيضاء.. توقيف ثلاثيني وحجز أزيد من طن من الأسلاك النحاسية بحوزته

البيضاء.. توقيف ثلاثيني وحجز أزيد من طن من الأسلاك…

منذ 4 أيام
Photo of توقيف مواطن روسي ضمن شبكة إجرامية دولية للسرقة بمطار البيضاء

توقيف مواطن روسي ضمن شبكة إجرامية دولية للسرقة بمطار…

منذ 4 أيام
Photo of البيضاء.. توقيف شخصين بحوزتهما أزيد من 20 ألف قرص طبي مخدر

البيضاء.. توقيف شخصين بحوزتهما أزيد من 20 ألف قرص…

منذ 4 أيام

‫2 تعليقات

  1. Merci bcp pour l’info.oui nous sommes bloqués sur la route à riche.les autorités .sont sur les lieux.

  2. ياريت لو يقومون بفتح طريق سيار مابين مكناس والراشدية ولهم جزيل الشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق