إنزلاق شاحنة عسكرية بمنعرجات “تيزي نتلغمت” يقطع الطريق الوطنية رقم 13

هبة بريس – ميدلت

أدى انزلاق مقدمة شاحنة تابعة للقوات المسلحة الملكية بعد زوال اليوم الأحد 21 مارس الجاري على مستوى منعرجات “تيزي نتلغمت” في الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ميدلت والريش، الى توقف حركة المرور بالممر إلى حدود كتابة هذا الخبر.

وأفادت مصادر من عين المكان في اتصالات هاتفية مع “هبة بريس” أن حادث انزلاق مقدمة الشاحنة تسبب في توقف سلسلة من السيارات والشاحنات والحافلات في طابور طويل في كلتا الجهتين .

واضافت ان السلطات الأمنية المختصة حلت بعين المكان والجهود متواصلة لإعادة الشاحنة الى مسارها لفسح الطريق أمام حركة المرور.

وتعرف المنعرجات الخطيرة “تيزي نتلغمت” بين مدينتي الريش وميدلت بين الفينة والأخرى حوادث سير خطيرة، تؤدي في غالبها إلى قطع الطريق لساعات أمام حركة المرور وذلك بسبب ضيق الطريق ووعورتها .

ما رأيك؟ المجموع 17 آراء 15 2