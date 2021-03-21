طنجة.. مطاردة “خطاف” تنتهي بحادثة سير خطيرة

هبة بريس- مكتب طنجة

شهدت منطقة العوامة بمدينة طنجة ، اليوم الأحد 21 مارس، حادثة سير خطيرة تسببت فيها “حافلة” للنقل السري بعد اصطدامها بسيارة خفيفة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد حاولت وحدة أمنية مطاردة “الحافلة” التي تنشط في النقل “السري” لكن السائق كان له راي آخر بعدما أطلق العنان ل”مقاتلته” غير آبه بقوانين المرور، ضاربا عرض الحائط سلامة الراجلين، ما أسفر عن حادثة سير خطيرة كانت ستؤدي الى سيناريوهات أسوأ لولا الألطاف الالهية.

وقد لاذ السائق بالفرار، فيما تم حجز “الحافلة” وتحرير محضر مخالفة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

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