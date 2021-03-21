أساتذة الشهادات: سنستمر في الإعتصام والإضراب عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن تمديد اعتصامها المتمركز بالعاصمة الرباط لأسبوع ثان، ابتداء من يوم غد الاثنين، مع خوض إضراب وطني طيلة الأسبوع.

وأكد أساتذة الشهادات استمرارهم في الإضراب عن الطعام، إى أن يتم رفع كافة أشكال الحيف عنهم، منددين بـ”القمع الهمجي” الذي تعرضوا له بشكل متعمد، طيلة الأسبوع بالرباط، رفقة فئات تعليمية أخرى.

وجدد أساتذة الشهادات مطالبة وزارة التربية الوطنية بالالتزام باتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفقق بشأنه، وتمكين المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة.

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