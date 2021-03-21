طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة
طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

في خطوة غير مالوفة ، ناقش طالب رسالة دكتوراه أمس السبت مرتديا زي عامل نظافة حيث تدوالت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأخير بكلية العلوم والتقنيات (fst) التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال

وحسب ما  تداولته هذه الصفحات ، فالطالب ناقش أطروحته حول مجال الهندسة البيئية، وهو ما لاقى تنويها على مستوى مرتادي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفاعلا مع هذا الطالب ، فقد صفق الحاضرون له تعبيرا عن احترام كبير للخدمات التي يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع

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