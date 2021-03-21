الداخلة.. إطلاق الشطر الثاني من برنامج تقوية القدرات لحاملي المشاريع

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس

تم، يوم السبت بالداخلة، إطلاق الشطر الثاني من برنامج تقوية القدرات لحاملي مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة – وادي الذهب.

وأعطيت انطلاقة الشطر الثاني من هذا البرنامج، الذي تستفيد منه 70 جمعية تعاونية و30 مقاولا ذاتيا، خلال لقاء لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، مع مهنيي قطاع السياحة والصناعة التقليدية بجهة الداخلة – وادي الذهب.

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