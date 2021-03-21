النيابة العامة تتابع "معنّف أساتذة" في حالة اعتقال
معنف أساتذة التعاقد

النيابة العامة تتابع مُعنف الأساتذة في حالة اعتقال

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قرر متابعة الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف أساتذة متعاقدين خلال احتجاجاتهم بالرباط.

وجاء قرار متابعة “س.ب” في حالة اعتقال بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يتم تقديمه أمام وكل الملك لدى ابتدائية الرباط الذي واجهه بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة

وكان المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد أصدر تعليماته للقبض على الشخص الذي وثق مقطع فيديو لحظة تعنيفه لأستاذ بمدينة الرباط، خلال مسيرة الأساتذة المتعاقدين يوم الأربعاء ليتم التمكن من توقيفه في مدينة سلا.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا بزي مدني يصاحب عناصر الأمن، يقدم على ركل رجل تعليم يشارك في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ليسقطه أرضا أمام أنظار مجموعة من عناصر القوات العمومية.

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‫2 تعليقات

  1. حگرة المواطنين لا نريدها في بلد يحكمها محمد السادس نصره الله ، الحگرة تزرع الفتن و تدمر الدمقراطية و الحكم الرشيد

  2. الى ساحب التعليق 1
    أناس مثلك ولهم مثل أفكارك ومثل مبادئك هم من تركوا مثل هذا الشخص يعتدي على المواطنين. لا للعبودية يا أخي مت واقفا ولا تعش عبدا خانعا

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