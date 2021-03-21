النيابة العامة تتابع "معنّف أساتذة" في حالة اعتقال
معنف أساتذة التعاقد

النيابة العامة تتابع مُعنف الأساتذة في حالة اعتقال

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس ـ الرباط

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قرر متابعة الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف أساتذة متعاقدين خلال احتجاجاتهم بالرباط.

وجاء قرار متابعة “س.ب” في حالة اعتقال بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يتم تقديمه أمام وكل الملك لدى ابتدائية الرباط الذي واجهه بتهم “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة

وكان المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد أصدر تعليماته للقبض على الشخص الذي وثق مقطع فيديو لحظة تعنيفه لأستاذ بمدينة الرباط، خلال مسيرة الأساتذة المتعاقدين يوم الأربعاء ليتم التمكن من توقيفه في مدينة سلا.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا بزي مدني يصاحب عناصر الأمن، يقدم على ركل رجل تعليم يشارك في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ليسقطه أرضا أمام أنظار مجموعة من عناصر القوات العمومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

منذ 16 دقيقة

الداخلة.. إطلاق الشطر الثاني من برنامج تقوية القدرات لحاملي…

منذ 38 دقيقة
Photo of معهد سيروم الهندي يرجئ شحنات اللقاح إلى 3 دول بينها المغرب

معهد سيروم الهندي يرجئ شحنات اللقاح إلى 3 دول…

منذ ساعتين
Photo of غضب نقابي بعد محاولة إنتحار طبيبة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال

غضب نقابي بعد محاولة إنتحار طبيبة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال

منذ 3 ساعات
Photo of مجلس جطو يصدر 41 قرار تأديبي ضد مسؤولين في 6 أكاديميات

مجلس جطو يصدر 41 قرار تأديبي ضد مسؤولين في…

منذ 6 ساعات
Photo of رمضان على الأبواب ..مواطنون يسألون ” أيت طالب” عن إستمرار التلقيح

رمضان على الأبواب ..مواطنون يسألون ” أيت طالب” عن…

منذ 6 ساعات
Photo of الأساتذة المتعاقدون يضربون عن العمل لثلاثة أيام متتالية

الأساتذة المتعاقدون يضربون عن العمل لثلاثة أيام متتالية

منذ 7 ساعات
Photo of بوشارب تدعو الوكالات الحضرية إلى الانخراط في تنمية المجالات

بوشارب تدعو الوكالات الحضرية إلى الانخراط في تنمية المجالات

منذ 7 ساعات
Photo of المغرب يتقهقر بتسعة مراكز في مؤشر السعادة العالمي لسنة 2021

المغرب يتقهقر بتسعة مراكز في مؤشر السعادة العالمي لسنة…

منذ 7 ساعات
Photo of بوشارب تعطي انطلاقة تأهيل مركز جماعتين ترابيتين بإقليم الصويرة

بوشارب تعطي انطلاقة تأهيل مركز جماعتين ترابيتين بإقليم الصويرة

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق