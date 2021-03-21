لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

معهد سيروم الهندي يرجئ شحنات اللقاح إلى 3 دول بينها المغرب

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

قال مصدر مطلع إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر 3 دول بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

وأضاف مصدر مطلع لـ”رويترز”، أن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر كلا من السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي (في الهند)، في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات الهندية، أكبر منتج للقاحات في العالم، لانتقادات محلية وذلك للتبرع بكميات من اللقاحات أو بيعها، بما يفوق عمليات التطعيم في البلاد، وذلك رغم تسجيل الهند أكبر عدد من الإصابات بكورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل

وجاء الكشف عن التأخير الجديد في شحنات اللقاح بعد أيام من إعلان بريطانيا أنها ستبطئ وتيرة برنامج التطعيم الشهر المقبل لأن من المرجح أن يسلم معهد سيروم الهندي الإمدادات في مواعيد أبعد من المتوقع.

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‫2 تعليقات

  1. لو كان المغرب سابقا يدعم البحث العلمي بدلا من التفاهة لكان ينتظر اللقاح من بلدان أخرى

  2. هدا كله من غياب المغرب علي قدرته علي السباق في تلقيح المغاربة و حبه للشهرة و التباهي أما الدولة الأوروبية بأنه سباق و معلم.
    العمل في السر و التمويه و قضاء الحوائج خير من البحت علي تطبيل الإعلام الأوروبي.
    و من الممكن أن تلجأ الهند الي غلق الحنفية للتلقيح الي المغرب بسبب سياسي،و هدا كله من عدم نضج السياسوي بالمغرب
    …و اوريونا دبا الوعوورية.صاوبو اللقاح.
    الانضمام العربية تحب من يطبل لها

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