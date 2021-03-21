معهد سيروم الهندي يرجئ شحنات اللقاح إلى 3 دول بينها المغرب

هبة بريس ـ الرباط

قال مصدر مطلع إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر 3 دول بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

وأضاف مصدر مطلع لـ”رويترز”، أن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر كلا من السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي (في الهند)، في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات الهندية، أكبر منتج للقاحات في العالم، لانتقادات محلية وذلك للتبرع بكميات من اللقاحات أو بيعها، بما يفوق عمليات التطعيم في البلاد، وذلك رغم تسجيل الهند أكبر عدد من الإصابات بكورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل

وجاء الكشف عن التأخير الجديد في شحنات اللقاح بعد أيام من إعلان بريطانيا أنها ستبطئ وتيرة برنامج التطعيم الشهر المقبل لأن من المرجح أن يسلم معهد سيروم الهندي الإمدادات في مواعيد أبعد من المتوقع.

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