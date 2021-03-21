لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

معهد سيروم الهندي يرجئ شحنات اللقاح إلى 3 دول بينها المغرب

منذ ساعتين
0

هبة بريس ـ الرباط

قال مصدر مطلع إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر 3 دول بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

وأضاف مصدر مطلع لـ”رويترز”، أن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح أخطر كلا من السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي (في الهند)، في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية.

ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات الهندية، أكبر منتج للقاحات في العالم، لانتقادات محلية وذلك للتبرع بكميات من اللقاحات أو بيعها، بما يفوق عمليات التطعيم في البلاد، وذلك رغم تسجيل الهند أكبر عدد من الإصابات بكورونا على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل

وجاء الكشف عن التأخير الجديد في شحنات اللقاح بعد أيام من إعلان بريطانيا أنها ستبطئ وتيرة برنامج التطعيم الشهر المقبل لأن من المرجح أن يسلم معهد سيروم الهندي الإمدادات في مواعيد أبعد من المتوقع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

طالب يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

منذ 12 دقيقة

الداخلة.. إطلاق الشطر الثاني من برنامج تقوية القدرات لحاملي…

منذ 34 دقيقة
Photo of النيابة العامة تتابع مُعنف الأساتذة في حالة اعتقال

النيابة العامة تتابع مُعنف الأساتذة في حالة اعتقال

منذ 60 دقيقة
Photo of غضب نقابي بعد محاولة إنتحار طبيبة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال

غضب نقابي بعد محاولة إنتحار طبيبة بالمستشفى الإقليمي بأزيلال

منذ ساعتين
Photo of مجلس جطو يصدر 41 قرار تأديبي ضد مسؤولين في 6 أكاديميات

مجلس جطو يصدر 41 قرار تأديبي ضد مسؤولين في…

منذ 6 ساعات
Photo of رمضان على الأبواب ..مواطنون يسألون ” أيت طالب” عن إستمرار التلقيح

رمضان على الأبواب ..مواطنون يسألون ” أيت طالب” عن…

منذ 6 ساعات
Photo of الأساتذة المتعاقدون يضربون عن العمل لثلاثة أيام متتالية

الأساتذة المتعاقدون يضربون عن العمل لثلاثة أيام متتالية

منذ 6 ساعات
Photo of بوشارب تدعو الوكالات الحضرية إلى الانخراط في تنمية المجالات

بوشارب تدعو الوكالات الحضرية إلى الانخراط في تنمية المجالات

منذ 7 ساعات
Photo of المغرب يتقهقر بتسعة مراكز في مؤشر السعادة العالمي لسنة 2021

المغرب يتقهقر بتسعة مراكز في مؤشر السعادة العالمي لسنة…

منذ 7 ساعات
Photo of بوشارب تعطي انطلاقة تأهيل مركز جماعتين ترابيتين بإقليم الصويرة

بوشارب تعطي انطلاقة تأهيل مركز جماعتين ترابيتين بإقليم الصويرة

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق