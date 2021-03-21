وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي
هبة بريس
رحلت الى ذارر البقاء الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.
ونوال السعداوى ولدت فى 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.
وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.
بدأت نوال السعداوي الكتابة مبكرا، فكانت أول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان ” تعلمت الحب ” في عام 1957 وأول رواياتها ” مذكرات طبيبة ” عام 1958. ويعتبر كتاب ” مذكرات في سجن النساء ” (1986) من أشهر أعمالها.
صدر لها نحو 40 كتابا أعيد نشرها وترجمة معظمها لأكثر من 20 لغة وتدور الفكرة الأساسية لكتاباتها حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.
14 تعليقات
عدوة الله والرسول تهنات منها الدنيا
تهنات الدنيا منها
فلتذهب الى الجحيم ان شاء الله عدوة،الاسلام،والمسلمين والتاريخ،يشهد على ذلك
كانت أشد كرها للاسلام في حياتها،وكانت تتلقى الدعوات عليها ليلا نهار كانت غير محسوبة على المسلمين.رغم كل ما يعمله الانسان من سوء العمل لانعلم ماذا جرى قبل غرغرة الموت هل تابت الى الله تعالى ؟ الله أعلم.الانسان لابد أن تكون لديه نية سليمة اتجاه الله تعالى ويدعو الله تعالى لتثبيته عند فتنة الممات ومايراه عند الاحتضار.انا لله وانا اليه راجعون
كانت طوال حيتها علمانية وفي حرب شديد مع الإسلام،
إلى الجحيم بإذن الله.
إن لله وإنا إليه راجعون
الساحة الفنية المصرية تفتقد أهم أهرامها في الكتابة ،رحم الله الفقيدة بواسع رحمته
إن لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
إلى جهنم و بإس المصير
مدافعة عن حقوق الالحاد والفساد..المقال اديال الكيلو
لعنة الله عليها
لعنة الله عليها
وأخيييييرا ، هرمنا من أجل سماع هذا الخبر
نهاية كل من يحارب الله ورسوله نار جهنم