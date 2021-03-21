وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي
نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

رحلت الى ذارر البقاء الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ونوال السعداوى ولدت فى 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.

وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

بدأت نوال السعداوي الكتابة مبكرا، فكانت أول أعمالها عبارة عن قصص قصيرة بعنوان ” تعلمت الحب ” في عام 1957 وأول رواياتها ” مذكرات طبيبة ” عام 1958. ويعتبر كتاب ” مذكرات في سجن النساء ” (1986) من أشهر أعمالها.

صدر لها نحو 40 كتابا أعيد نشرها وترجمة معظمها لأكثر من 20 لغة وتدور الفكرة الأساسية لكتاباتها حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية.

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‫3 تعليقات

  1. عدوة الله والرسول تهنات منها الدنيا

  3. فلتذهب الى الجحيم ان شاء الله عدوة،الاسلام،والمسلمين والتاريخ،يشهد على ذلك

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