أستراليا تشهد أعنف فيضانات منذ نصف قرن
فيضانات باستراليا

أستراليا تشهد أعنف فيضانات منذ نصف قرن

منذ 42 دقيقة
0

هبة بريس

قالت السلطات الأسترالية اليوم الأحد إن الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشرقي للبلاد، تسببت بأعنف فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

وأوضحت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، أن هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا سكانا، ويبلغ عددهم 8 ملايين نسمة، كان أسوأ مما كان متوقعا في باديء الأمر، خاصة في المناطق المنخفضة بشمال غربي سيدني.

وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب من 4 آلاف شخص آخرين إخلاء منازلهم.

وأمرت السلطات الأسترالية السكان في مناطق بشمال غربي مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

وأغلقت عدة طرق رئيسية في كل أنحاء الولاية، في حين ألغت مدارس كثيرة الدراسة يوم الاثنين.

ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز، مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتزايد الأمطار، مما يشكل خطرا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. اعتقالات خلال تظاهرة ضد إجراءات الحجر في لندن

بريطانيا.. اعتقالات خلال تظاهرة ضد إجراءات الحجر في لندن

منذ 9 دقائق
Photo of الحرس الثوري الإيراني: قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي

الحرس الثوري الإيراني: قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي

منذ 3 ساعات
Photo of “أسترازينيكا”: لقاحنا ضد كورونا حلال!

“أسترازينيكا”: لقاحنا ضد كورونا حلال!

منذ 4 ساعات
Photo of مصرع 13 شخصا في حادث مروع بسريلانكا

مصرع 13 شخصا في حادث مروع بسريلانكا

منذ 14 ساعة
Photo of تويتر” تعيد النظر في سياستها تجاه قادة العالم

تويتر” تعيد النظر في سياستها تجاه قادة العالم

منذ 14 ساعة
Photo of الرئيس الفلسطيني يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

الرئيس الفلسطيني يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

منذ 16 ساعة
Photo of “إس أو إس” تنقذ أزيد من مائة مهاجر في عرض المتوسط

“إس أو إس” تنقذ أزيد من مائة مهاجر في…

منذ 17 ساعة
Photo of الجزائر.. حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية

الجزائر.. حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقرر مقاطعة…

منذ 18 ساعة
Photo of هولندا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين ضد إجراءات كورونا

هولندا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين ضد إجراءات…

منذ 20 ساعة
Photo of البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن بعد سقوطه على سلم الطائرة

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن بعد سقوطه على…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق