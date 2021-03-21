تعنيف أساتذة محتجين
تعنيف أساتذة محتجين

الأساتذة المتعاقدون يضربون عن العمل لثلاثة أيام متتالية

منذ 9 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن الأساتذة المتعاقدون، اليوم الأحد، عن إضرابات وطنية عن العمل، ستبتدأ من أول أيام استئناف الدراسة، بجميع الأسلاك التعليمية، بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة، وذلك يوم غد الاثنين، كرد فعل، على تعنيفهم من طرف السلطات، عقب المسيرة الوطنية التي خاضوها، قبل يومين، في العاصمة الرباط، من طرف السلطات.

وأضافت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن الأساتذة المتعاقدون سيضربون عن العمل، لثلاثة أيام متتالية، أيام، 22، و23، و24 مارس الجاري، مشددة على أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة.

واثار استخدام شخص بزي مدني للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بالعاصمة  الرباط، غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي .

وأبدى الناشطون والحقوقيون المغاربة رفضهم واستنكارهم لما اعتبروه بلطجة واعتداءً عنيفاً من قبل شخص مطالبين بمحاكمته ومحاسبته.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا وسم #احموا_أساتذة_المغرب، بالتزامن مع تنظيم المئات من المنتمين إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين احتجاجات ووجهت بتدخل أمني.

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‫3 تعليقات

  1. هذا استهتار ولعب الصغار ؛ يجب على الوزارة ان تتدخل بالاقتطاعات المضاعفة عن كل يوم. وان تشرع في طرد رؤوس الفتنة ونحن كاباء واولياء التلاميذ سنتدخل كطرف متضرر وسنواجه هؤلاء المتقاعسين الكسالى

  2. صورة فيها اهانة كبيرة لرجل التعليم

  3. صاحب هذا التعليق (يقول الأطلسي ) اناني ومحساد ضروا خاطروا مسكين مثلك مثل ذاك البلطجي. حسبنا الله ونعم الوكيل. كون كنتي انت متضرر كون درت فيها مظلوم ومسكين. وانا لا استغرب كاينين بعض الناس انتهازيين مثلكم كتسناو غي طيح البقرة باش تكثروا جناوة سير الله يهديك ورد بيك. لايحق لأي انسان مهما كانت مكانته ان يحتقر معلما او اي انسان مهما كان مستواه. نحن في دولة تحترم حرية التعبير . وتحترم الديمقراطية.

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