وشارب تعطي انطلاقة تأهيل مركز جماعتين ترابيتين بإقليم الصويرة
تدشين جماعتين ترابيتين بالصويرة

بوشارب تعطي انطلاقة تأهيل مركز جماعتين ترابيتين بإقليم الصويرة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ و م ع

أعطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب، أمس السبت بإقليم الصويرة، أشغال تأهيل مركز الجماعة القروية “سيدي اسحاق” و”مولاي بوزرقطون”.

وأوضحت السيدة بوشارب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع تندرج في إطار اتفاقية تغطي 12 جماعة ترابية، باستثمار إجمالي يقارب 58 مليون درهم، من ضمنها مساهمة للوزارة تصل إلى 89 في المئة”.

وبعد أن أكدت أن جماعتي “سيدي اسحاق” و”مولاي بوزرقطون” تمتلكان مؤهلات عديدة للتنمية، بصفتهما مراكز صاعدة، أشارت الوزيرة إلى أن “الوزارة الوصية تعمل على تعزيز تنمية هذه المراكز، حتى تستجيب لانتظارات الساكنة المحلية”.

وأضافت أن هذه الزيارات الميدانية كانت مناسبة للوقوف عند سير أشغال المشاريع المبرمجة من قبل الوزارة، لاسيما البرامج ومشاريع التأهيل.

وتابعت الوزيرة، التي كانت مرفوقة على الخصوص، بعامل الإقليم السيد عادل المالكي، وشخصيات وممثلين عن المصالح اللاممركزة بالوزارة، شروحات حول البرنامج العام موضوع اتفاقيات التمويل من قبل الوزارة لفائدة 12 جماعة ترابية برسم الفترة 2019-2020.

ويصل عدد الساكنة المستهدفة بالبرنامج إلى 28 ألف و659 أسرة في 12 جماعة ترابية تهم “تمزكيدة أوفتاس” و”تمنار” و”سيدي اسحاق” و”سيدي أحمد أومبارك” و”أكلف” و”أكرض” و”امي نتليت” و”آيت عيسى احاحان” و”أقرمود” و”تفضنة” و”مولاي بوزرقطون” و”زاوية بن حميدة”.

يذكر أن السيدة بوشارب عقدت لقاء عمل أول أمس الجمعة بالصويرة، مع الفاعلين المحليين من أجل إنعاش قطاع التعمير والإسكان على مستوى الإقليم، كما أشرفت على توقيع اتفاقيتين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاقية شراكة حول البرنامج التكميلي لتأهيل مدينة الصويرة، فيما تهم الثانية الشطر الثالث من برنامج تأهيل الجماعات الترابية بإقليم الصويرة (سميمو، أوناغة، الحنشان، بيزضاض وحد الدرا).

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