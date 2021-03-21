ائلة اليوتيوبر “شفيق العمراني” تقاطع جلسة النطق بالحكم
اليوتيوبر “شفيق العمراني”

عائلة اليوتيوبر “شفيق العمراني” تنبه لتدهور صحته وتقاطع جلسة محاكمته

منذ 18 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت عائلة اليوتوبر المغربي شفيق العمراني الملقب “بعروبي في المريكان”، عن مقاطعتها لجلسة محاكمة ابنها المقررة في 25 مارس الجاري.

وايمانا بكون الحكم لن يكون في صالح ” شفيق العمراني ” اعلن  محمد العمراني، شقيق “شفيق العمراني”، في تدوينة على فايسبوك، إن عائلته الكبيرة و الصغيرة ستقاطع جلسة محاكمة ابنها المحددة في تاريخ 25 مارس 2021

وعقدت آخر جلسة لمحاكمة شفيق العمراني بتاريخ 18 مارس الماضي، حيث قررت هيئة المحكمة إدراج الملف للمداولة أو التأمل في جلسة 25 مارس الجاري والنطق بالحكم.

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تعليق واحد

  1. هدا درس لبعض الشباب الي اسحاب ليهم الجنسية الأوروبية او الامركية غادي تفكهم من يد القانون المغربي ، فا لهدا اي واحد فيكم يتطاول على الحكومة او عاهل البلاد نصره الله باش اربح الفلوس من خلال المشاهدة بالسب و الشتم اكون على علم انه سوف يتابع قانونيا و تسلب منه حريته. عاش الملك و عاش الشعب

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