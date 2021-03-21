ائلة اليوتيوبر “شفيق العمراني” تقاطع جلسة النطق بالحكم
اليوتيوبر “شفيق العمراني”

عائلة اليوتيوبر “شفيق العمراني” تنبه لتدهور صحته وتقاطع جلسة محاكمته

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت عائلة اليوتوبر المغربي شفيق العمراني الملقب “بعروبي في المريكان”، عن مقاطعتها لجلسة محاكمة ابنها المقررة في 25 مارس الجاري.

وايمانا بكون الحكم لن يكون في صالح ” شفيق العمراني ” اعلن  محمد العمراني، شقيق “شفيق العمراني”، في تدوينة على فايسبوك، إن عائلته الكبيرة و الصغيرة ستقاطع جلسة محاكمة ابنها المحددة في تاريخ 25 مارس 2021

وعقدت آخر جلسة لمحاكمة شفيق العمراني بتاريخ 18 مارس الماضي، حيث قررت هيئة المحكمة إدراج الملف للمداولة أو التأمل في جلسة 25 مارس الجاري والنطق بالحكم.

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