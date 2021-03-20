هدف تاريخي لياسين بونو يمنح إشبيلية التعادل أمام بلد الوليد

هبة بريس- القسم الرياضي

تمكن فريق إشبيلية الاسباني من انتزاع تعادل غاية الصعوبة من بلد الوليد 1-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد أن سجل حارس مرماه المغربي ياسين بونو، هدفا وصفته”لاليغا” بالتاريخي.

وكان بلد الوليد قد تقدم بواسطة فابيان اوريلانا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، قبل ان يعادل في الثواني الاخيرة بعدما وصلت الكرة الى بونو المتقدم من الفرنسي جول كونديه إثر بلبلة داخل المنطقة فسددها في سقف المرمى.

ورفع اشبيلية رصيده في المركز الرابع الى 55 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال سوسييداد الخامس الذي يستضيف برشلونة الاحد في ختام المرحلة.

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