مصرع 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثة سير خطيرة بافران
ع محياوي ـ هبة بريس
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، اليوم السبت 20 مارس الجاري ، جراء حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الصغير، بمدخل مدينة إفران على الطريق المؤدية إلى مدينة أزرو.
و بحسب شهود عيان، فان أحد القتلى لقي مصرعه بعين المكان ، فيما لفظ الهالكان الآخران أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما مستشفى 20 غشت بأزرو على متن سيارة إسعاف ليتم إيداعهما بمستودع الأموات .
وقد تم تحرير محضر معاينة من طرف مصالح الدرك الملكي حول هذه الحادثة .
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