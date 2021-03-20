مصرع 3 أشخاص وجرح آخرين في حادثة سير خطيرة بافران

ع محياوي ـ هبة بريس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، اليوم السبت 20 مارس الجاري ، جراء حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الصغير، بمدخل مدينة إفران على الطريق المؤدية إلى مدينة أزرو.

و بحسب شهود عيان، فان أحد القتلى لقي مصرعه بعين المكان ، فيما لفظ الهالكان الآخران أنفاسهما الأخيرة قبل وصولهما مستشفى 20 غشت بأزرو على متن سيارة إسعاف ليتم إيداعهما بمستودع الأموات .

وقد تم تحرير محضر معاينة من طرف مصالح الدرك الملكي حول هذه الحادثة .

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