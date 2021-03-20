الجيش الملكي يحرز لقب كأس العرش للكرة الطائرة إناث وذكور

هبة بريس- القسم الرياضي

.سيطر فريق الجيش الملكي على لقب كأس العرش لكرة الطائرة اناث وذكور ، بعدما تفوق على جاره الفتح الرياضي في منافسات الرجال ، بينما تفوقت الإناث على الدفاع الحسني الجديدي .

وأحرز فريق الجيش الملكي (إناثا) لقب كأس العرش في الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019ء2020، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الدفاع الحسني الجديدي بثلاثة أشواط لواحد (25-10 و25-12 و 17-25 و25-21).

أما الذكور فحسموا النهائي ضد الجار الفتحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (22-25 و25-22 و32-30 و15-25) .

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