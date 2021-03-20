في الصورة ادريس الأزمي

المجلس الوطني ل”البيجيدي” يرفض استقالة الأزمي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- الرباط

رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، المنعقد اليوم السبت 20 مارس، استقالة إدريس الازمي من رئاسة المجلس الوطني بأغلبية ساحقة.

وجاء قرار المجلس الوطني للمصباح بعد نقاش سياسي طويل يومه السبت بناء على التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، بخصوص دوافع تقديم الأزمي لاستقالته من رئاسة المجلس الوطني.

وكان إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد قدم استقالته من منصبه ومن الامانة العامة للحزب وذلك بعض ساعات فقط من تقديم زميله في الحزب مصطفى الرميد استقالته من منصبه الوزاري وهي الاستقالة التي تراجع عنها بعذ ذلك الوزير المكلف بحقوق الاسنان.

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‫2 تعليقات

  1. النفاق السياسي انسان لم يقدم شي؛ و لن ننسى ما قاله يوم وجه لنا عبارات استحينا في مكانه واش، نخدمو بليكي ناسيا بأنه هو الذي كان يجري ورا؛ هذه المهمة وجنى منها مبالغ لا تعد اتركوه يذهب في الأيام الأخيرة كترت عمليات الاستقالة عالمين ان هنالك من سيرجعهم وبالرغيب و التحزار

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