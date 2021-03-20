4 ملايين و264 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و484 حالات شفاء، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و264 ألفا و168 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و423 ألفا و380 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491 ألفا و463 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 478 ألف و870 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8763 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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