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استئناف الدراسة يوم الاثنين 22 مارس وفق الأنماط التربوية المعتمدة

منذ 5 ساعات
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هبة بريس-

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن استئناف الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية وكذا بث الدروس عبر القنوات التلفزية، يوم الاثنين 22 مارس 2021، وذلك بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة.

وأنهت الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، إلى علم جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية، أن الدراسة ستستأنف بجميع الأسلاك التعليمية، بعد غد الإثنين “وذلك بعد انتهاء العطلة البينية الثالثة التي امتدت من يوم الأحد 14 مارس 2021 إلى يوم الأحد 21 مارس 2021”.

كما سيتم، يضيف البلاغ، استئناف بث الدروس عن بعد، عبر القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية”، وكذا من خلال بوابة TelmidTICE، وفق البرمجة الزمنية المحددة في شبكة بث الدروس المصورة للتعليم “عن بعد”، التي يتم الإعلان عنها يوميا وبصفة منتظمة، عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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‫5 تعليقات

  2. عودة موفقة لكافة التلاميذ ،نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء

  3. الدراسة كانت فالأجيال السابقة اما هاد الجيل ضائع خصوصا بعدما صاروا يدرسون أسبوعا وأسبوعا يمكثون في منازلهم

  4. ولكن واش ماغديش نرجع نقراو مافهمتش

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