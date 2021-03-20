سعد الدين العثماني

العثماني: منع الفلاحين المغاربة من أراضيهم بفكيك تصرف مدان وغير مقبول

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – الرباط

علق رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، على التطورات الأخيرة التي يشهدها اقليم فكيك.

وأكد العثماني، على أن الحزب يتابع بقلق التطورات الأخيرة بإقليم فكيك، ويعتبر أن منع بعض الفلاحين المغاربة من ولوج أراضيهم التي يستغلونها شمال واد العرجة تصرف غير مقبول وعمل مدان.

وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته بافتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة اليوم السبت 20 مارس الجاري، أن الحزب لديه كامل الثقة في السلطات المغربية، التي ستعمل بحزم وبحكمة على إيجاد حل ناجع لهذا الإشكال. وفق قوله

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‫3 تعليقات

  1. هادي ازدواجية الخطاب الحزب يتزعم الحكومة عليه اتخاد اجراءات عوض البكاء عبر البيانات

  2. منع بعض الفلاحين المغاربة من ولوج أراضيهم التي يستغلونها شمال واد العرجة تصرف غير مقبول وعمل مدان.
    السؤال المطروح أين الجيش المغربي ولماذا تم السماح لجنود دولة الي الدخول إلى اراضي دولة ثانية وذات سيادة.

  3. Vraiment courageux? il vaut mieux la fermer et retourne à ton cabinet de >médecin> de fous. vous n’avez pas honte de dormir, ;je ne sais pas ou vous avez appris la politique? ni comment doit se comporter un homme courageux.

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