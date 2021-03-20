فتاح جوادي

الكوميدي فتاح جوادب يخرج بفيديو صادم و يطلب المساعدة من فرنسا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

خرج الكوميدي فتاح جوادي، بفيديو صادم نشره بقناته على موقع “يوتيب” وكشف من خلاله عن الوضعية المزرية التي يعيشها بالمهجر بسبب مشاكل أسرية.

وذكر جوادي أن حياته الأسرية تدمرت بسبب مواطنات جزائريات بفرنسا، واللواتي قمن بشحن زوجته ضده وتسببن في مشاكل لهما، ما دفعه في أحد المرات الى تعنيف زوجته، الأمر الذي وصل الى الأمن.

وأضاف الكوميدي المغربي، أن القضاء الفرنسي أدانه بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ ، كما منع من الالتحاق ببيت الزوجية أو رؤية أبنائه منذ 10 أشهر.

وتابع ذات المتحدث، أن وضعه المادي والصحي في حالة مزرية، حيث أنه يتابع مع أطباء نفسيين، كما يضطر للنوم في سيارته وأكل وجبة واحدة يوميا، موجها نداءه للمغاربة والملك محمد السادس للتدخل ومساعدته للعودة إلى أرض الوطن .

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‫4 تعليقات

  1. صراحة اللهم لا شماتة ولكن يالاه شبع الخبز تبدل كان غا عروبي مكيعرف يهضر مكيعرف يلبس اشبع الخبز تعنطز المهم هذا درس على الله يستفيد منه

  3. لم يجبرك أحد على مغادرة بلدك. لم تحكي كل التفاصيل.

  4. يهربون من بلدهم لانبهارهم بمساحيق اوروبا وعندما يصطدمون بالواقع الحقيقي يتباكون عن الوطن الذي لم يعجبهم بالامس كل واحد يتحمل نتائج تصرفاته وباركة من السعاية.

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