الكوميدي فتاح جوادب يخرج بفيديو صادم و يطلب المساعدة من فرنسا

هبة بريس – الرباط

خرج الكوميدي فتاح جوادي، بفيديو صادم نشره بقناته على موقع “يوتيب” وكشف من خلاله عن الوضعية المزرية التي يعيشها بالمهجر بسبب مشاكل أسرية.

وذكر جوادي أن حياته الأسرية تدمرت بسبب مواطنات جزائريات بفرنسا، واللواتي قمن بشحن زوجته ضده وتسببن في مشاكل لهما، ما دفعه في أحد المرات الى تعنيف زوجته، الأمر الذي وصل الى الأمن.

وأضاف الكوميدي المغربي، أن القضاء الفرنسي أدانه بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ ، كما منع من الالتحاق ببيت الزوجية أو رؤية أبنائه منذ 10 أشهر.

وتابع ذات المتحدث، أن وضعه المادي والصحي في حالة مزرية، حيث أنه يتابع مع أطباء نفسيين، كما يضطر للنوم في سيارته وأكل وجبة واحدة يوميا، موجها نداءه للمغاربة والملك محمد السادس للتدخل ومساعدته للعودة إلى أرض الوطن .

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