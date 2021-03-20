ثلاثيني ينهي حياته شنقا داخل منزل يكتريه بفاس

هبة بريس – فاس

أقدم شخص في عقده الثالث ، مساء امس الجمعة ، على وضع حد لحياته شنقا في ظروف غامضة بحي الشرعي الكائن بمنطقة بنسودة مدينة فاس

وأفاد مصدر خاص ل ” هبة بريس ” ، ان الهالك البالغ من العمر 33 سنة اختار أن ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة داخل مسكنه، حيث تم العثور عليه جثة هامدة معلقة بحبل وسط إحدى غرف المنزل الذي اكتراه منذ مدة من طرف صديقه ،مما تطلب اخبار الجهات المعنية.

هذا و فور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية وأشرفت على توجيه الجثة صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية عملا بأوامر النيابة العامة المختصة.

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