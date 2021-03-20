رسميا.. اليابان تمنع حضور مشجعين من الخارج لأولمبياد طوكيو

هبة بريس – وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم السبت، أنها قررت عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة.

وقالت اللجنة، إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التي بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة صيف عام 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا إلى الصيف المقبل، في الفترة من 23 يوليو إلى 8 غشت.

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