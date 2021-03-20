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رسميا.. اليابان تمنع حضور مشجعين من الخارج لأولمبياد طوكيو

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم السبت، أنها قررت عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة.

وقالت اللجنة، إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التي بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة صيف عام 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا إلى الصيف المقبل، في الفترة من 23 يوليو إلى 8 غشت.

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منذ أسبوع واحد

تعليق واحد

  1. واخا تكون باطل الدخلة مانمشيوش.آش هاد السينما يا اليابان؟راكو عقدتو الناس بهاد كورونا.لانه بكل بساطة الشعب الياباني بغض النظر على انه متقدم غير انه مكلخ ذهنيا بسبب الإملائات اللي كتفرضها عليه الحكومة لأنه في الأخير يبقى شعب كقطيع الغنم يطبق ما تمليه عليه حكومته وزيد عليهم حتى الشعب الفرنسي والألماني لي حبسوهم فديورهم وفرضو عليهم الحجر فباريز و16المقاطعة أخرى.هههههههه
    الحمد لله على بلادنا كلشي منخرط فحملة التلقيح وكولشي غادي هو هذاك.وفي الأخير الحافظ هو الله سبحانو.

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