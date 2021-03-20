من ينقذ ساكنة الهراويين بالبيضاء من قبضة الاجرام والمجرمين؟

طارق عبلا_ هبة بريس

من ينقذ ساكنة الهراويين بالدارالبيضاء وزوارها من قبضة الاجرام والمجرمين؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة حتى أن التوجه لتلك الاماكن وخاصة السوق المثاخم لمنطقة العمران بات من سابع المستحيلات.

نداء استغاثة جاء لسان العديد من المواطنين وهم يتابعون لقطات من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب وهم يهددون بعضهم البعض بالسيوف، ضمن مشهد مرعب يجسد بالملموس لواقع الأمن المتردي بالمنطقة الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لانشاء مفوضية للأمن الوطني، علما أن المنطقة لا زالت تقبع تحت النفوذ الترابي للدرك الملكي لمركز الهراويين.

من ينقذ الهراويين من شبح الاجرام والمجرمين؟، هكذا خرجت دعوات لمواطنين يطالبون بالامن وتخليص المنطقة من بؤر الجريمة…أحد المواطنين أكد في اتصالاته بهبة بريس، على أن سوق العمران بمنطقة الهراويين بات يشكل نقطة استقطاب لكافة المنحرفين والمجرمين، حيث تنشط تجارة المخدرات والسطو على الممتلكات واعتراض سبيل المارة بالنهار قبل الليل.

أحد سائقي الطاكسي، أسر أن التوجه نحو هذه المنطقة بات يشكل خطرا كبيرا على أرواح وممتلكات هذه الفئة من المهنيين، الأمر الذي انعكس سلبا على تنقلات المواطنين أثناء قضاء مآربهم، إذ أن العديد من سائقي الطاكسيات يرفضون نقل زبنائهم صوب هذه المنطقة التي تعد منطقة سوداء في تاريخ مدينة الدار البيضاء.

من ينقذ ساكنة الهراويين وزوارها من بطش الخارجين عن القانون الذين يقتنصون الفرص للنيل من حياة الابرياء…صورة سوداوية رسمناها ورسموها معنا المواطنين على الواقع الامني بالمنطقة ليس الغرض منها النيل من المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بمنطقة الهراويين بالبيضاء تحت اشراف قائد المركز، الذي صد في أكثر من مرة هجمات اجرامية استهدفت مواطني أبرياء..لا ننكر العمل الجبار الذي تقوم به هذه العناصر التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة من افواج من المجرمين الذين باتوا يتخذون من المناطق التابعة للأمن الوطني ملجا لهم.

لكن الغرض من هذه الالتفاتة الاعلامية، هو دق ناقوس الخطر على أبواب مكاتب كافة المتدخلين قبل فوات الاوان، مفادها أن منطقة الهراويين تعيش تحت رحمة السيوف…فهل من منقذ؟

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