في الصورة جون بايدن

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن بعد سقوطه على سلم الطائرة

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

علق مسؤولو الاتصالات بالبيت الأبيض على سقطات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سلم طائرة الرئاسة، أمس الجمعة.

وأكدت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، للصحفيين الذين كانوا يركبون مع بايدن (78 عاما) الطائرة لحضور الحدث الذي يقام في مركز السيطرة على الأمراض في جورجيا أن “الرئيس بخير 100%”.

وعزت بيبر سقوط بايدن إلى شدة الرياح أمس الجمعة، قائلة: “الجو كان عاصف للغاية في الخارج، لقد كدت أن أسقط على السلم أيضا”.

فيما غردت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة إنها “سعيدة بالإبلاغ عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بخير، ولم يتطلب حتى أي اهتمام من الفريق الطبي المرافق معه، لا شيء أكثر من زلة على الدرج”.

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