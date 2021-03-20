لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

إصابة رئيس الوزراء الباكستاني بفيروس كورونا بعد تلقيه اللقاح

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم.

وقال وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان اليوم السبت، إن “الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم”، مضيفا أن خان “عزل نفسه في المنزل”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الخميس الماضي، جرعة من لقاح “سينوفارم”، الصيني بعد أيام قليلة من حصول الرئيس الباكستاني على جرعة من اللقاح نفسه. وتلقى عمران خان، جرعة اللقاح خلال المرحلة الثانية من عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.

یذکر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في باكستان، وصل إلى 615.810 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13717 حالة وفاة، فيما جاء إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577.501 حالة.

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