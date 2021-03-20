“نارسا” تعلن تقليص حجز مواعيد إيداع ملفات رخص السياقة والبطائق الرمادية

هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أنها قامت بتقليص حجز المواعيد بالمصالح الإدارية إلى أقصر مدة ممكنة، وهي الآن لا تتجاوز 48 ساعة في أغلب مراكز التسجيل، وذلك حرصا منها على تلبية طلبات المرتفقين، لا سيما في ما يتعلق بعملية إيداع ملفات ملفات رخص السياقة والبطائق الرمادية.

وذكرت (نارسا)، في بلاغ، أنه في إطار تحسين أداء مصالحها الترابية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، عملت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على إعداد بوابة إلكترونية تمكن من حجز مواعيد لإيداع ملفات رخص السياقة والبطائق الرمادية وكذلك استلام هذه الوثائق بعد إنجازها وتوفرها.

وسعيا منها إلى تكريس الإدارة الرقمية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المصالح الترابية، أنهت الوكالة إلى علم العموم، أنه تم اعتماد نظام معلوماتي يمكن الأشخاص الذين قاموا بإيداع ملفاتهم المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، من تتبع مختلف مراحل معالجة هذه الملفات وكذا إنجاز هذه الوثائق وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية “NARSA KHADAMAT”.

وستمكن هذه العملية، حسب البلاغ، من تقليص تردد المرتفقين على المصالح الترابية للوكالة وتمكينهم من الحصول على وثائقهم في أحسن الظروف.

وأهابت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم لدى المصالح الترابية للوكالة الاطلاع على وضعية معالجة ملفاتهم عبر البوابة “NARSA KHADAMAT ” (نارسا خدمات) قبل حجز المواعيد لاستلام رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات أو استكمال الملفات الناقصة.

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